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Yasağı deldiler, kahvehanede oyun oynarken polise yakalandılar Kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 49 bin 50 lira ceza

İHA

Yasağı deldiler, kahvehanede oyun oynarken polise yakalandılar Kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 49 bin 50 lira ceza

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynarken polis ekiplerine yakalanan 15 kişiye toplam 49 bin 50 lira para cezası kesildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde korona denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, İnönü Mahallesi'nde bir kahvehanede oyun oynandığını belirledi. Söz konusu kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, 15 kişiyi suçüstü yakaladı. Polisi karşısında gören kahvehanedekiler büyük şok yaşadı. Korona virüs yasağını ihlal eden 15 kişiye ve iş yeri sahibine toplam 49 bin 50 lira para cezası kesildi.

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