4 yaşındaki Elif, kalp rahatsızlığına yenik düştü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Şengün ailesinin 4 yaşındaki kızları Hanzade Elif Şengün, doğuştan yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Minik Şengün, gözyaşları eşliğinde Kurudere Mahallesi’nde toprağa verildi.



Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde yaşayan Semanur ve Halil İbrahim Şengün çiftinin 4 yaşındaki kızları Hanzade Elif Şengün, doğduğu günden beri kalp rahatsızlığı ile mücadele ediyordu. Minik Hanzade Elif, Cumartesi günü saat 20:00 sıralarında evinde hayatını kaybetti. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Hanzade Elif Şentürk’ün vefatı, başta ailesi ve Kurudere Mahallesi olmak üzere Karasu’da büyük üzüntüye neden oldu. Minik Şengün, gözyaşları eşliğinde Kurudere Mahallesi’nde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.