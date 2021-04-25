Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 50 bin TL ceza

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AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 49 bin 50 TL para cezası yazıldı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi´nde açık olduğu tespit edilen bir kahvehaneye baskın düzenlendi. Kahvehanede 15 kişinin oyun oynadığı belirlendi. 15 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle 49 bin 50 TL ceza yazıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Güven HASBAŞ

2021-04-25 18:12:51



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