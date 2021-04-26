‘Sektör Buluşmaları’ programında sinema ve iletişim konuşuldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı tarafından düzenlenen ‘Sektör Buluşmaları’ programına Sakaryalı yönetmen Yücel Hüdaverdi konuk oldu.

SUBÜ Sapanca MYO tarafından düzenlenen ‘Sektör Buluşmaları’ programına konuk olan Sakaryalı yönetmen Yücel Hüdaverdi, yeni uzun metrajlı filmi ‘Elephant Steps’in haberini verirken, öğrencilere tecrübelerini aktararak onlardan gelen soruları yanıtladı. 2009 yılında Sapanca Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan Hüdaverdi’nin yanı sıra; Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Biber, Sapanca MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serpil Çiğdem, Medya ve İletişim Programı Başkanı Öğr. Gör. Servet Sezgin, Öğr. Gör. Ali Koçak, dönem mezunları Coşkun Akan ve Burak Kesimal ile öğrenciler de program da yer aldı. Hüdaverdi, moderatörlüğünü Öğr. Gör. Zuhal Erol’un yaptığı söyleşide İstanbul ve Fildişi Sahilleri’nde çekimini gerçekleştireceği uzun metrajlı ‘Elephant Steps’ filminin haberini verdi. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak genç arkadaşlarına tavsiyeler verdi. Program yüz yüze buluşma ve ortak projeler gerçekleştirme temennisiyle son buldu.

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