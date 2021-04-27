Taksi, sivil polis aracına çarptı: 2 yaralı 

Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),(DHA)- SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, taksinin sivil polis aracına çarpması sonucu 2 polis memuru hafif yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Serdivan Beşköprü Mahallesi´nde meydana geldi. M.K. idaresindeki 54 T 0470 plakalı taksi aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan sivil polis aracı, savrularak kaldırıma çıktı. Hafif ticari araç kaldırımda askıda kalırken, 2 polis memuru hafif yaralandı. Kazanın şokunu yaşayan taksi sürücüsü, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan 2 polis memuru ile taksi sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR
2021-04-27 18:06:11
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