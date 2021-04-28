Eylem görüntülerinde yer alan 4 DEAŞ´lı, Sakarya'da yakalandı

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, polis operasyonuyla terör örgütü DEAŞ´ın eylemleri sırasında çekilen videolarda yer alan, Suriye ve Irak uyruklu 4 terörist yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ´ın gerçekleştirdiği eylemlerin yer aldığı videolarda görüntüleri tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında, eylemlere katıldıkları belirlenen 1'i Suriye ve 3'ü Irak uyruklu olmak üzere 4 terörist gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2021-04-28 15:11:27



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