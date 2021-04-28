Spor Bilimleri’nde de saha tecrübesinden taviz yok

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri pandemi sürecinde de +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dekan Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, uygulamalı eğitimi üniversitenin ve günümüz dünyasının en önemli gerekliliklerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) kurucusu olduğu +1 Uygulamalı Eğitim Modelini tüm bölüm ve programlarında uyguluyor. Bu kapsamda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri pandemi sürecinde de iş yeri eğitimlerine devam ediyor. Öğrenciler alanlarında ihtiyaç duyulan nitelik ve becerileri sahada da tecrübe ederek kazanmak için çeşitli spor kulüplerinde ve bölümleriyle ilgili işletmelerde bir dönem tam zamanlı olarak çalışıyor.

+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’nin Spor Bilimleri Fakültesi’nde de uygulanmaya başlamasının ardından öğrencilerin saha tecrübesini kazanması için birçok iş birliğine imza attıklarını belirten SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, “Bunların arasında dünya çapında kuruluşlar, dernekler ve spor kulüpleri de bulunuyor. Tıpkı sanayi, teknoloji, turizm, ziraat ve diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında da nitelik kazanmanın yolu sahada olmaktan ve yaşayarak öğrenmekten geçiyor. Öğrencilerimizin öğrenim süreleri boyunca kazandıkları bilgi ve deneyimleri pekiştirmeleri, iş yerlerindeki organizasyon yapılarını tanımaları, iş disiplini kazanmaları, almış oldukları teorik ve uygulamalı mesleki bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerilerini kazanabilmeleri sahada mümkün oluyor. Bununla birlikte iş yeri uygulamasına gittiklerinde takım ruhu içerisinde hareket ederek birlikte iş yapabilme alışkanlığını kazanıyor ve sektörde yaşanan değişim ve gelişimleri takip edebilme imkânı buluyorlar. Pandemi sürecinde de gerekli tedbirler doğrultusunda uygulamalı eğitimden taviz vermedik. Bunu üniversitemizin ve günümüz dünyasının en önemli gerekliliklerinden biri olarak görüyoruz” diye konuştu.

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