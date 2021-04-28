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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Savaşan, Teknofest’e katılan takımları ziyaret etti

İHA

Rektör Savaşan, Teknofest’e katılan takımları ziyaret etti

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışlarında Sakarya Üniversitesini temsil edecek olan proje yürütücüleriyle bir araya gelerek projeler hakkında bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Savaşan, TEKNOFEST’e birinci sıradan girmeyi başaran MEV Havacılık takımı ve SASTECTeam takımı projelerinin son halini inceledi.
Raporlarda en fazla puanı toplayarak TEKNOFEST’e birinci olarak katılan MEV Havacılık Takımını tebrik eden Prof. Dr. Savaşan, edinilen başarı hakkında detaylı bilgi alarak tüm ekibi tebrik etti. Rapor puanlarında ilk 20’ye giren SASTECTeam takımının projesini inceleyen Rektör Savaşan, öğrencilerin başarıları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. SAÜ Savunma Teknolojileri Focount Öğrenci Topluluğunun projesini ilgiyle inceleyen Rektör Savaşan, iki farklı kategoride yarışacak olan takımı tebrik etti.
SAÜRO İHA takımının kanat projesini inceleyen Rektör Savaşan, proje hakkında bilgi edinerek öğrencileri tebrik etti. SAÜ Havacılık ve İnovasyon Öğrenci Topluluğunun Afraze takımıyla da görüşen Rektör Savaşan, ekibin gayretini tebrik ederek, çalışmalarına devam etmelerini tembihledi. İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde yarışan NATUR AUV takımını ziyaret eden Rektör Savaşan, ekibin fikir ve projelerini dinleyerek tavsiyelerde bulundu. Otonom su altı aracı hazırlayan 8 kişilik ekip, su altındaki atıkları tespit etme gibi çeşitli projeler hazırlıyor.
SAÜ öğrenci topluluklarının yaptıkları çalışmaları her zaman desteklediklerinin altını çizen Prof. Dr. Savaşan, “Öğrencilerimizin aktif olmaları gurur verici. Öğrencilerimizin okuldan öğrendiklerini uygulama fırsatı bulmaları bizim için gurur vericidir. Her an karşımıza sıkıntılar çıkabilir. Önemli olan kazanmak değil, tecrübe etmektir. Asla vazgeçmeyin çünkü hatalarla öğreneceksiniz” dedi.

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