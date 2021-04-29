Pandemide çocuklar pasta yaparak eğleniyor



Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, pastane sahibi Tayfun Bilgili (38) pandemi sürecinde çocukların eğlenceli zamanlar geçirmesi için onlarla birlikte pasta ve tatlılar yapıyor.

Serdivan´da pastane sahibi Tayfun Bilgili, pandemi sürecinde çocukların keyifli vakit geçirmesi için iş yerini çocuklara açtı, onlarla bir araya gelerek tatlı ve pastalar yapmaya başladı. Çocukların eğlendiğini belirten Tayfun Bilgili, "Özellikle pandemi dönemiyle alakalı çocukların yapabilecekleri çok fazla aktivitenin olmadığını fark ettik. Çocuklar için iyi bir eğlence ve güzel vakit geçireceklerini düşündüğümüz böyle bir aktivite başlatmaya karar verdik. Donut için çocukların önüne hamur koyuyoruz ve tüm süreçleri takip edebileceğim şekilde onlara yaptırıyorum. Olayın mantığı atölyede çocuklarla birlikte bir aktivite yapmak ve eğlenmek." dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ

2021-04-29 11:04:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.