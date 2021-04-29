Küfürler, yumruklar, ölüm tehditleri savurdu sürücü inince kaçtı Trafikte dehşet saçan saldırgan, sürücü karşısına gelince koşarak uzaklaştı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde motosikletinin üzerinde otomobil sürücüsüne yumruk atıp, küfür eden ve ölüm tehdidi savuran şahıs darp edilen kişi üzerine gelince aracını sürükleyerek kaçtı. Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntüde motosikletlinin saldırı ve kaçış anları yer aldı

Olay Serdivan İstiklal Mahallesi, Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokakta motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi, kendisini tehlikeye attığı iddiasıyla arkasından gelen otomobilin sürücüsüne saldırdı. Motosikletiyle aracın camına yanaşıp küfür ve hakaret eden şahıs, bunun da ötesine geçip camdan içeri yumruk savurdu. Saldırı sırasında elini beline götüren şahıs ayrıca 'Seni vururum' diyerek ölüm tehdidi etti. Darp edilen otomobil sürücüsü, aracın kapısını zorlayıp açarak aşağı inince durum bu kez değişti. Otomobil şoförünün üzerine geldiğini gören saldırgan motosikletini sürükleyerek kaçtı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün motosikletliyi kovaladığı ve aracın sepetini teklemeyip geri döndüğü görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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