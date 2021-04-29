Tam kapanmada ulaşım hizmeti sürecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında 17 günlük tam kapanma döneminde toplu taşıma hizmetini sürdürecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında bugün saat 19.00’da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek 17 günlük tam kapanma kararının ardından planlanan toplu taşıma faaliyetleri açıklandı. 17 gün sürecek olan tam kapanma sürecinde üretim sektörü çalışanları, muaf tutulan sektörler ve sağlık çalışanları için toplu taşımada düzenlemeye gidildiğine yer verilen paylaşımda belediye otobüsü, minibüs, özel halk otobüsleri ve taksi dolmuşların sabah saat 7.00’dan itibaren seferlerine başlayacağı bildirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "17 günlük kapanma sırasında, sabah 7.00’dan itibaren toplu taşıma çalışmaya devam edecek. Buna ek olarak hafta sonu kapanma uygulamasında hayata geçirdiğimiz ‘H’ Hatlarıyla, ilçelerden hastane bölgelerine koyduğumuz hatlar bu kapanma döneminde hafta içi günlerde de çalışmaya devam edecek. Ayrıca ‘H’ hatlarında hafta sonu saatlerine ilave olarak hafta içi akşam saatlerinde de sefer düzenlenecek. ‘H’ hatlarından kısıtlamadan muaf tüm vatandaşlarımız faydalanabilecek. 2 Mayıs Pazar günü yapılacak ALES sınavı için de toplu taşıma araçlarımız faaliyetine devam edecektir, sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz" denildi.

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