Minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkıp bariyere çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Kaynarca ile Adapazarı arasındaki yolun Müezzinler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Kulaç yönetimindeki 54 ZL 021 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Sürücü hasar gören araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Ömer Kulaç ile diğer yaralılar Oğuzhan Kulaç ve Mikail Çimen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER
2021-04-29 16:32:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.