17 günlük kısıtlama başladı, Sakarya’da sessizlik hakim Sessizliğe bürünen şehir havadan da görüntülendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak olan 17 günlük tam kapanma 81 ilde olduğu gibi Sakarya’da da saat 19.00 itibari ile başladı. Tam kapanma öncesi yaşanan yoğunluğun yerini sessizliğe bıraktığı caddeler havadan da görüntülendi.

Dünyada ulusal pandemi olan korona virüs ile mücadele, ülkemizde de sıkı tedbir ve önlemler eşliğinde devam ediyor. Bu doğrultuda korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak olan 17 günlük kısıtlama kararı alındı. Alınan karar neticesinde kısıtlama 81 ilde olduğu gibi Sakarya’da da saat 19.00 itibari ile başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu alanlar yerini sessizliğe bırakmaya başladı. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’da son bulacakken, sessizliğe bürünmeye başlayan cadde ve meydanlar havadan da görüntülendi. Ekipler, 17 günlük ilk kısıtlamanın denetimlerini gerçekleştirmek için cadde ve sokaklara kuruldu.

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