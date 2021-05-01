Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden 

Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangına, emekli itfaiyeci Yakup Borazancı, mahallenin itfaiye aracıyla ilk müdahaleyi yaptı. Alevler, ahır ve samanlığa sıçramadan ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hendek ilçesine bağlı Aksu Mahallesi'nde, Muhammed Tuz´a ait tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile, hemen dışarı çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Aksu'da oturan emekli itfaiyeci Yakup Borazancı, mahallenin itfaiye aracı ile yaptı. İlk müdahaleyle yangının evin yan tarafında bulunan ahır ve samanlığa sıçraması önlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS
2021-05-01 15:27:05
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