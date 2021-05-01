Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden 

DHA

Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden 


Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangına, emekli itfaiyeci Yakup Borazancı, mahallenin itfaiye aracıyla ilk müdahaleyi yaptı. Alevler, ahır ve samanlığa sıçramadan ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. 
Hendek ilçesine bağlı Aksu Mahallesi'nde, Muhammed Tuz´a ait tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile, hemen dışarı çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Aksu'da oturan emekli itfaiyeci Yakup Borazancı, mahallenin itfaiye aracı ile yaptı. İlk müdahaleyle yangının evin yan tarafında bulunan ahır ve samanlığa sıçraması önlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS
2021-05-01 15:27:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Herkes evde, onlar dışarıda 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar
YEREL HABERLER Herkes evde, onlar dışarıda 1 Mayıs'ı çalışarak ...
Tarım arazileri dronla ilaçlandı
YEREL HABERLER Tarım arazileri dronla ilaçlandı
'Sağlık için Kaplıca' projesine ara verildi
YEREL HABERLER 'Sağlık için Kaplıca' projesine ara verildi
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu: “Nerede sorun varsa bunları çözmek için sahadayız”
YEREL HABERLER Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu: “Nerede ...
17 günde Sakarya’da adeta kuş uçmayacak 41 noktada toplam 55 uygulama alanında denetim gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER 17 günde Sakarya’da adeta kuş uçmayacak 41 noktada ...
“Geri döneyim o zaman, kusura bakmayın” dedi cezadan kaçamadı İzin belgesi olmadan bankaya para çekmeye giden adam denetime takıldı
YEREL HABERLER “Geri döneyim o zaman, kusura bakmayın” dedi cezadan ...
Kapanma öncesi oluşan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı Sakarya’da tam kapanmanın ilk gününde sokaklarda sessizlik hakim Kısmen boş kalan sokak ve caddeler havadan da görüntülendi
YEREL HABERLER Kapanma öncesi oluşan yoğunluk yerini sessizliğe ...
Araçtan uyuşturucu maddeleri atıp kaçmaya çalıştılar 2 şüpheli jandarmadan kaçamadı, uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakalandı
YEREL HABERLER Araçtan uyuşturucu maddeleri atıp kaçmaya ...
İş yerine çalışmaya giderken dehşeti yaşadı Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER İş yerine çalışmaya giderken dehşeti ...
TEM’de seyir halindeki kamyonet alev aldı Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER TEM’de seyir halindeki kamyonet alev aldı Yangın ...
17 günlük kısıtlama başladı, Sakarya’da sessizlik hakim Sessizliğe bürünen şehir havadan da görüntülendi
YEREL HABERLER 17 günlük kısıtlama başladı, Sakarya’da sessizlik ...
Kısıtlama öncesi alış veriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi alış veriş yoğunluğu
Minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Sakarya'da tam kapanma öncesi sokaklarda yoğunluk
YEREL HABERLER Sakarya'da tam kapanma öncesi sokaklarda yoğunluk
Büyükşehir, tam kapanmada 24 saat esasıyla çalışmaya devam edecek Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Bu süreçte daha hassas ve özverili davranacak, çalışmalarımızı aksatmadan sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Büyükşehir, tam kapanmada 24 saat esasıyla çalışmaya ...
SAÜ’de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans programı açıldı
YEREL HABERLER SAÜ’de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek ...
Tam kapanmada ulaşım hizmeti sürecek
YEREL HABERLER Tam kapanmada ulaşım hizmeti sürecek
Küfürler, yumruklar, ölüm tehditleri savurdu sürücü inince kaçtı Trafikte dehşet saçan saldırgan, sürücü karşısına gelince koşarak uzaklaştı
YEREL HABERLER Küfürler, yumruklar, ölüm tehditleri savurdu sürücü ...
İzin belgesi için Ziraat Odalarına akın ettiler Ziraat Odası önünde uzun kuyruk oluştu Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş: “Son 3 gün içerisinde odamıza çiftçilik belgesi almak için ortalama 2 bin çiftçimiz başvurdu”
YEREL HABERLER İzin belgesi için Ziraat Odalarına akın ...
Pandemide çocuklar pasta yaparak eğleniyor
YEREL HABERLER Pandemide çocuklar pasta yaparak eğleniyor
İlk öğretmenliğe başladığı okuldaki öğrencisini masal kahramanı yaptı Türkçe öğretmeni olan Burcu Aksu: “Kahramanımız, gerçek bir kahraman”
YEREL HABERLER İlk öğretmenliğe başladığı okuldaki öğrencisini masal ...
Eski masalları dijital ortama taşıdılar ‘Öğretmenlerin dilinden öğrencilerin paletinden Anadolu Masalları’ Sakarya’da hayat buldu
YEREL HABERLER Eski masalları dijital ortama ...
Pazar tezgahına 'tam kapanma' ayarı Kısıtlama öncesi çarşı pazarda alışveriş izdihamı
YEREL HABERLER Pazar tezgahına 'tam kapanma' ayarı Kısıtlama öncesi ...