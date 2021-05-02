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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erenler’de kimse yalnız değil

İHA

Erenler’de kimse yalnız değil

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe genelinde yalnız yaşayan vatandaşların market, fırın ve hijyen paketlerinin ekipler tarafından kendilerine ulaştırıldığını ifade etti.
Erenler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma sınırlaması kapsamında yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları unutmuyor. ‘Erenler de kimse yalnız değil’ anlayışı ile çalışan ekipler yaşlı vatandaşların market, fırın alışverişlerini ve hijyen paketlerini temin ediyor.
Yürütülen çalışma ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Fevzi Kılıç, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz sokağa çıkma sınırlamasında yalnız yaşayan büyüklerimizi unutmuyor. Eli öpülesi büyüklerimizin Ramazan pideleri alınarak, market ihtiyaçları giderilerek hijyen paketleri ile birlikte teslim ediliyor. Ekiplerimiz ile her zaman olduğu gibi bu süreçte de kıymetli büyüklerimizin yanında olacağız. Daha güzel yarınlar için hep birlikte el ele mücadele edecek, sonunda çifte bayram edeceğiz inşallah” dedi.

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