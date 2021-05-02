Başkan Babaoğlu ALES adaylarını unutmadı

Hendek Belediyesi tarafından, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021ALES/1) katılacak adaylara ulaşım desteği sağlandı.

Hendek Belediyesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının tam kapanmaya denk gelmesi sebebiyle, sınava girecek adayların ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için Cumhuriyet meydanından otobüs kaldırdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs dezenfekte edilirken sınava katılacak adaylar HES kodu sorgulaması, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde otobüse alındı.

Sınava giren adaylar Başkan Turgut Babaoğlu'na destekleri için teşekkür etti. Başkan Babaoğlu ise, “Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kısıtlama günlerinde çeşitli sınavlara giren adaylara hep destek olduk. Dayanışma içinde bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız” dedi.

Sınav sonrası adaylar Hendek Belediyesi otobüsüyle tekrar ilçeye geri döndü.

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