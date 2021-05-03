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40 milyon TL'lik yatırımın ilk etabı tamamlandı Başkan Yüce: "Bir damla suyun israf olmasına müsaade etmeyeceğiz"

İHA

40 milyon TL'lik yatırımın ilk etabı tamamlandı Başkan Yüce: "Bir damla suyun israf olmasına müsaade etmeyeceğiz"

Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin artırılması için devam eden çalışmalar kapsamında ilk etabın tamamlandığını açıklayan Başkan Ekrem Yüce, “Teknolojinin en son imkanlarını kullanarak bölgemize hizmet verecek olan Atıksu Arıtma Tesisimizin kapasitesini artırmak için yürüttüğümüz çalışmaların ilk etabını tamamladık” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin arttırılması için sürdürülen çalışmaların ilk etabının tamamlanarak devreye alındığını açıkladı. Kapasite arttırma çalışmaları ile tesisin içerisine modern ve yüksek teknolojiye sahip adeta yeni bir tesis kuracaklarını ifade eden Başkan Yüce, yaklaşık olarak 40 milyon TL maliyeti olan çalışmaların bölgeye hayırlı olmasını diledi. Bölgede ilk etabı tamamlanan kapasite artırma çalışmalarının yanı sıra altyapı ve üstyapıdaki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Yüce, atıksu arıtma tesisinde devam eden çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

Bir damla suyun israf olmasına müsaade etmeyeceğiz
Doğanın korunması ve su kaynaklarının devamlılığını sürdürebilmesi için çevreci belediyecilik anlayışından ödün vermeden projelerini sürdürdüklerini ifaden eden Başkan Yüce, “Tesisimiz suyun takibini en iyi şekilde gerçekleştirmek ve olası bir kayıp kaçağı anında tespit edebilmek için mevcut SCADA sistemimizle entegre halinde çalışacak. Böylelikle atık halinde tesisimize ulaşan ve son teknoloji cihazlarla arıtılan temiz su olarak doğaya deşarj edeceğimiz suyun bir damlasının bile israf olmamasını sağlayacağız. Bugüne kadar alt ve üstyapıda çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürdüğümüz Akyazı ilçemizde kapasite arttırma çalışmalarının ilk etabını tamamladığımız tesisimiz ile birlikte Akyazı ve Karapürçek ilçeleri ile Akyazı Küçücek ve Kuzuluk bölgelerinden tesise bağlanan kanalizasyon hatlarından dolayı artış gösteren debiyi de kontrol altına alacağız” dedi.

40 milyon TL’lik yatırım
Projenin detaylarıyla ilgili bilgiler paylaşan Başkan Yüce, “Teknolojinin en son imkânlarını kullanarak bölgemize hizmet verecek olan Atıksu Arıtma Tesisimizin kapasite arttırma çalışmaları tamamlandıktan sonra arıtma miktarımız günlük 15 bin metreküpten 25 bin 500 metreküpe çıkartacağız. Yüzde 45 oranında yapımı tamamlanan ve yaklaşık olarak 40 milyon TL’lik maliyete sahip olacak projemiz ile bölgede yaşanabilecek atıksu sorunlarının uzun yıllar boyunca önüne geçmiş olacağız. Hayata geçirdiğimiz projeler ile doğamızı ve su kaynaklarımızı korunmasını sadece bugün için değil aynı zamanda geleceğimiz içinde sağlıyoruz. Genişletme çalışmalarının ilk etabını tamamladığımız tesisimizde aynı zamanda azot ve fosfor giderimini de daha kontrollü hale getireceğiz. Böylelikle bölgedeki atıksuları temizlerken doğamızı da korumuş olacağız. İlk etabı tamamlanan ve devreye alınan geri kalan çalışmaları da süratle devam projede süren çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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