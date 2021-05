Sakarya stadyumundaki ölü noktalar değerlendirildi ‘Yaşayan Stadyum’ projesinde 37 farklı branşta eğitimler verilecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yeni Sakarya Stadyumu’nda hayata geçirilen ‘Yaşayan Stadyum ’projesini inceledi. 37 farklı branşta eğitimler verilecek olan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, proje ile Sakarya’nın spor ve sanat alanında ki ilerleyişine büyük katkılar sağlanmış olduğunu söyledi.

Yaşayan stadyum ile sadece futbol değil, sporun farklı dallarına yönelik de büyük imkânların sunulduğuna dikkat çeken Başkan Yüce’ye Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan eşlik etti.



Stadyumdaki ölü noktalar değerlendirildi

22 salonun 37 branşta faaliyet ‘Yaşayan Stadyum’ projesini gezerek Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy’dan bilgiler alan Başkan Yüce, “Stadyumdaki ölü noktaların bu şekilde değerlendirerek Sakaryamızın spora ve sanata ilgili gençlerinin hizmetine sunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Cep salonlarında gençlerimiz için atletizm, boks, karate, judo ve eskrim gibi 37 farklı branşta eğitimler veriliyor. 20 farklı branşta şehrimizi temsil eden Sakarya Büyükşehir Belediyemizin sporcuları da hayata geçirilen proje sayesinde çalışmalarını ‘Yaşayan Stadyum’ da gerçekleştirebilecek. Sportif iş birliği protokolü ile tüm paydaşlarımızla beraber şehrimizde inşallah daha nice başarılı sporcular yetiştireceğiz. Sanata ilgi duyan gençlerimiz için de müzik atölyesinde enstrüman kursları veriliyor. Yaşayan Stadyum ile sadece futbol değil, sporun farklı dallarında gençlerimize imkanlar sağlanıyor. Sakarya her zaman olduğu gibi sporun beşiği olmaya devam ediyor” dedi.



Proje Sakaryamıza hayırlı olsun

Hayata geçirilen proje ile ilgili açıklamalarına devam eden Başkan Yüce, “Spora ve sporcuya verdiğimiz önem doğrultusunda Sakarya’nın gençlerinin sporun her alanında başarı gösterebilmeleri için Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği halinde yürüttüğümüz projelerimize bir yenisini daha ekledik. Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdiğimiz ve yapımında bizim de katkımız olan projenin vatandaşlarımızın hizmetine açıldığını görmek bizler için büyük bir mutluluk. Gençlerimizin her anını sanatla, sporla ve eğitimle dolu dolu geçirebilmesi için yılda 365 gün 37 farklı branşta hizmet verecek proje ile gençlerimiz yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda sosyalleşme imkânı da bulabilecek. Aynı zamanda Spor Lisesi’nden Gençlik Merkezi’ne kadar birçok farklı alan ile hizmet verecek projenin içerisinde Türkiye’nin en uzun kapalı atletizm pisti de yer alıyor. İçerisinde yer alan halı sahaları, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahası, sentetik zeminli futbol sahası en önemli alanlarından biri olan 550 metre uzunluğundaki yürüyüş yolları ile projenin Sakaryamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

