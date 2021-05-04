Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor Türkçeyi bu merkezde yaşayarak öğreniyorlar SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık: “Öğrencilerimiz, gözlüklerini takarak hem Türkçe’yi öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor Türkçeyi bu merkezde yaşayarak öğreniyorlar SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık: “Öğrencilerimiz, gözlüklerini takarak hem Türkçe’yi öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar”

İHA

Yabancı öğrenciler Türkçeyi sanal gerçeklikle öğreniyor Türkçeyi bu merkezde yaşayarak öğreniyorlar SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık: “Öğrencilerimiz, gözlüklerini takarak hem Türkçe’yi öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar”

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil EğitimÖğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SADEM) yabancı öğrenciler, Türkçe derslerini sanal boyutta yaşayarak öğreniyorlar. Türkçe eğitim konusunda sanal gerçeklik gözlükleri ile Türkiye’de ilk olan uygulama hakkında bilgi veren SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, “Öğrencilerimiz sanki gerçek hayatta sokakta geziyorlarmış gibi gözlüklerini takarak hem Türkçeyi öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar“ dedi.

SADEM’de yabancı öğrenciler, Türkçe eğitimlerini sanal gerçeklik simülasyonu sayesinde, sosyal ortamda etkileşim sağlayarak gerçekleştiriyorlar. Yabancı ülkelerden ülkemize gelen öğrenciler sanal gerçeklik gözlükleriyle Türkçe konuşmayı daha çabuk ve kolay bir şekilde sanal ortamda yaşayarak öğreniyorlar. SUBÜ olarak 72 ülkeden bin 700 öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirten SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, öğrencileri öncelikle kendi alanlarında yetiştirdiklerini sonrasında ise Türk kültürünü öğrettiklerini aktardı. Sarıbıyık, üniversite olarak güncel teknolojiyi takip ettiklerini ve bunlardan birinin de sanal gerçeklik gözlükleriyle verilen eğitim olduğunu altını çizdi. Sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla Türkçe eğitiminin Türkiye’de ilk olarak SUBÜ’de verildiğinin altını çizen SADEM Müdürü ve Öğretim Görevlisi Canan Beşli, öğrencilerin sosyal ortamdaki kafe, market, çarşı ve hastane gibi ortamlara girerek burada Türkçe pratik yapabildiklerine değindi.

72 ülkeden bin 700 öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz
72 ayrı ülkeden bin 700 öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını dile getiren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak 72 ülkeden bin 700 öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden; Afrika’dan, Avrupa’dan ve gönül coğrafyamızda yer alan birçok ülkeden öğrencilerimiz var. Biz bu öğrencilerimizi, öncelikli olarak üniversitemizde kendi alanlarında iyi yetişmelerini sağlıyor ve bu sayede kendi ülkelerine alanlarında yetişmiş insanlar olarak gidiyorlar. Aynı zamanda Türk kültürünü öğrendikleri için de kültür elçisi olarak ta ülkelerinde, ülkemizi temsil etmiş oluyorlar” dedi.

Gerçek uygulamaları yerinde görüyorlar
Öğrencilerin sanal gerçeklik gözlükleriyle Türkçeyi daha hızlı ve pratik şekilde öğrendiklerini belirten Rektör Sarıbıyık, “Dil eğitimini 17 araştırma merkezimizden biri olan dil eğitim araştırma merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Güncel teknolojiyi yakından takip ederek aslında dil eğitimini gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de sanal gerçeklik gözlükleri ile dil eğitimi. Öğrencilerimiz sanki gerçek hayatta sokakta geziyorlarmış gibi gözlüklerini takarak hem Türkçe’yi öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Sanki bir market, kafedeymiş gibi gerçek uygulamaları yerinde görüyorlar” diye konuştu.

Bu uygulama Türkiye’de ilk defa uygulanmaktadır
Sanal gerçeklik gözlükleriyle Türkçe eğitiminin Türkiye’de ilk defa SUBÜ’de verildiğini aktaran SADEM Müdürü ve Öğretim Görevlisi Canan Beşli, “Sanal gerçeklik ile eğitim dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Bu eğitim ile zaman ve materyallerden tasarruf ederek eğlenceli bir şekilde öğrencileri motive ederek öğretmek mümkün. Üniversitemiz, Sakarya Dil Eğitim Merkezinde (SADEM) sanal gerçeklik ile Türkçe öğretimi, Türkiye’de ilk defa uygulanmaktadır. Bu uygulama ile öğrencilerimiz gözlüklerini takarak sosyal ortamda etkileşimi sağlayan kafe, market, çarşı, hastane gibi ortamlara girerek burada Türkçe pratik yapabilmektedirler. Bu gözlükleri kullanabilmek için ayrı bir yazılım da hazırlandı” şeklinde konuştu.

Öğrenciler, sosyal ortamlara girerek kendilerini çok daha rahat hissetmekte
Sanal gerçeklik gözlüklerini takan öğrencilerin sosyal ortamda kendilerini daha rahat hissettiklerini ve bu sayede bu alandaki becerilerini daha hızlı bir şekilde geliştirdiklerinin altını çizen Beşli, “Sanal gerçeklik gözlükleri ile gerçekleştirilen Türkçe öğretimi; özellikle dinleme ve konuşma dil becerilerine hitap etmektedir. Bu sayede öğrenciler, sosyal ortamlara girerek kendilerini çok daha rahat hissetmekte ve bu alanda ki becerilerini geliştirebilmektedirler. SADEM’de oluşturduğumuz dil öğretim laboratuvarı ile öğrencilerimiz küçük gruplar halinde gözlüklerini takarak hem Türkçe’yi öğreniyorlar hem de aynı zamanda Türk kültürünü tanıma fırsatı elde ediyorlar. Dil öğretimini profesyonel bir anlayış ile gerçekleştirmeyi hedefleyen SADEM, teknolojik gelişmelerin hızını takip ederek, öğrencilerine en iyi imkanlar ile dil öğrenme fırsatları sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkçe’yi burada yaşayarak öğreniyorlar
SADEM’de öğretmenlik yapan Öğretim Görevlisi Fatih Çakmak, “Dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerimize Türkçe öğretiyoruz. Burada dinleme, okuma, yazma ve konuşma bazlı dört beceriyi de eşit bir şekilde öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Dört becerilerini de geliştirmeye çalışıyoruz. Sanal gerçeklik gözlükleri ile beraber öğrencilere aslında Türkçe’yi görerek değil de, bire bir yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu Türkiye’de, yabancılara Türkçe eğitimleri veren yerlerde bir ilk aslında başka herhangi bir merkezde bu yok. Sanal gerçeklik üzerinden Türkçe’yi öğretiyoruz ve öğrenciler bire bir yaşıyor. Türkçe’yi burada yaşayarak öğreniyorlar. Bire bir o dünyanın içerisin giriyorlar, normalde bir videoyu açabilirsiniz öğrenciye izletebilirsiniz bu; dinleme, izleme olarak geçer ama biz doğrudan öğrenciyi o dünyanın içerisine yerleştiriyoruz. Bir restoranda diyaloğun içerisine koyuyoruz, bu açıdan çok daha etkili bir yöntem kullanmaya başladığımızı söyleyebilirim” dedi.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle Türkçe öğreniyorum
SADEM’de eğitim alan Suriyeli Ammar Almola Ali Alaaf, “Benim adım Ammar, Suriyeliyim. 20 yaşındayım, Sakarya’da yaşıyor ve burada üniversite okuyorum. Bu merkezde Türkçe öğreniyorum” derken, Haiti’den ülkeye gelerek merkezde Türkçe öğrenen Rochelin Jonathan ise, “Benim adım Jonathan. Sakarya’da öğrenciyim, 20 yaşındayım. Sanal gerçeklik gözlüğüyle Türkçe öğreniyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya polis müdahalesi Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya grubu dağıttı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında 500 kişilik protestoya ...
Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi Araçta sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla çıkartan Hüseyin Şentürk: “Şoförün tek şansı bence emniyet kemerinin bağlı olmasıydı”
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak ...
Kısıtlamaya uymayan çift polise tepki gösterdi
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan çift polise tepki gösterdi
Ceza yiyen karı-koca polise bağırarak, bela okudu Kasaptan almak istedikleri et pahalıya patladı
YEREL HABERLER Ceza yiyen karı-koca polise bağırarak, bela ...
Sakarya’da son 1 ayda vaka sayısında yüzde 54 azalma Günlük vaka sayısı; 610’lardan, 283’lere geriledi Yoğun tedbirler meyvelerini vermeye başladı Sakarya’da vakalar azalıyor
YEREL HABERLER Sakarya’da son 1 ayda vaka sayısında yüzde 54 ...
Kısıtlamaları ihlal eden 732 kişiye 706 bin 852 TL ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamaları ihlal eden 732 kişiye 706 bin 852 TL ...
Sakarya stadyumundaki ölü noktalar değerlendirildi ‘Yaşayan Stadyum’ projesinde 37 farklı branşta eğitimler verilecek
YEREL HABERLER Sakarya stadyumundaki ölü noktalar ...
40 milyon TL'lik yatırımın ilk etabı tamamlandı Başkan Yüce: "Bir damla suyun israf olmasına müsaade etmeyeceğiz"
YEREL HABERLER 40 milyon TL'lik yatırımın ilk etabı ...
SESAM’da pandemi ve yeni istihdam biçimleri konuşuldu
YEREL HABERLER SESAM’da pandemi ve yeni istihdam biçimleri konuşuldu
Göç yolundaki leylekler Sakarya’da mola verdiler
YEREL HABERLER Göç yolundaki leylekler Sakarya’da mola verdiler
Türkiye’de böylesini hiç görmediniz Karagöl Yaylası eşsiz manzarası ve el değmemiş doğası ile dikkat çekiyor Havadan görüntülenen Karagöl Yaylası hayran bıraktı
YEREL HABERLER Türkiye’de böylesini hiç görmediniz Karagöl Yaylası ...
Görünmez kaza sebebinde milyonları ilgilendiren hastalık Göz tansiyonu hastalarına uzmanından uyarı: Trafikte daha güvenli sürüşler için bunlara dikkat
YEREL HABERLER Görünmez kaza sebebinde milyonları ilgilendiren ...
2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Etimesgut Belediyespor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Etimesgut Belediyespor: 2
Erenler’de kısıtlamalar sonrasında etkinlikler devam edecek
YEREL HABERLER Erenler’de kısıtlamalar sonrasında etkinlikler devam ...
Başkan Babaoğlu ALES adaylarını unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu ALES adaylarını unutmadı
Büyükşehir Kürek takımından 6 madalya
YEREL HABERLER Büyükşehir Kürek takımından 6 madalya
Erenler’de kimse yalnız değil
YEREL HABERLER Erenler’de kimse yalnız değil
Diyarbekirspor, şampiyonluk kupasını Şehit Gaffar Okkan´ın mezarına götürdü
YEREL HABERLER Diyarbekirspor, şampiyonluk kupasını Şehit Gaffar ...
Diyarbekirspor şampiyonluk ve kupayı şehit Okkan’a armağan etti Şehit Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın Sakarya’daki kabri başına gelen takım oyuncuları dualar etti Diyarbekirspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar: “Kupa ve şampiyonluğu kendisine armağan ediyoruz”
YEREL HABERLER Diyarbekirspor şampiyonluk ve kupayı şehit Okkan’a ...
Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de Kuzusunu yanından asla ayırmıyor 'Karbeyaz' ismini verdiği kuzusuna evde bebek gibi bakıyor
YEREL HABERLER Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, ...