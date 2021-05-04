Jandarmadan kaçmaya çalışırken bacağını kırdı 

Güven HASBAŞ/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Kocaali ilçesinde oyun oynandığı belirlenen eve yapılan baskında jandarmayı görünce kaçmaya çalışan İsa K., 15 metreden dere yatağına atlayınca bacağını kırdı.
Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesi´ndeki bir evde gece saatlerinde bir araya gelen 6 kişinin oyun oynadığını belirleyen jandarma, baskın düzenledi. Jandarmayı fark eden gruptan İsa K., kaçmak için pencereden 15 metre yükseklikten dere yatağına atlayınca bacağı kırıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, İsa K.´yi dere yatağından çıkardı. İsa K. tedavisi için hastaneye kaldırılırken, kısıtlamayı ihlal edenlere kişi başı 3 bin 150´şer lira ceza yazıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Güven HASBAŞ
2021-05-04 11:22:10
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