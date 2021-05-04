Poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu Yürekleri ısıtan görüntüler KGYS'e yansıdı

– Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu. Kendisine ceza yazılacağını sanan yaşlı kadına “Teyzem biz sana yardımcı olmaya geldik” diyen polis memuru, evine kadar eşlik etti.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru devriye görevi sırasında Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde alış veriş yapan ve poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına koştu. Polis memurunun geldiğini gören yaşlı kadın, kendisine ceza yazılacağını sanarak, “Oğlum, kimsem yok, yalnız yaşıyorum. Mecburen çıktım” diyerek kendini ifade etmeye çalıştı. Yaşlı kadın, polis memurunun, “Teyzem biz sana yardımcı olmaya geldik” demesi sonrasında rahatladı. Yaşlı kadının elindeki poşetleri alan polis memuru, sohbet eşliğinde yaşlı kadını evine kadar götürdü. O anların fotoğrafı ise sosyal medyada ‘melekler bazen lacivert giyerler” paylaşımıyla beğeni topladı.



Yürekleri ısıtan anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına koşan polis memurunun yaşlı kadının evine kadar eşlik ettiği anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının poşetlerini taşırken zorlanması, polis memurunun poşetleri alarak yaşlı kadına evine kadar eşlik ettiği anlar yer alıyor.

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