Polis, yaşlı kadının market poşetlerini taşıdı

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da polis memuru, market alışverişi dönüşü poşetleri taşımakta zorlanan yaşlı kadına yardım ederek, elinden alıp, evine kadar taşıdı.
Adapazarı'nın Çark Caddesi´nde görev yapan polis memuru, marketten alışveriş yapan yaşlı kadının poşetleri taşımakta zorlandığını fark etti. Araçtan inen polis, yaşlı kadının yanına gitti. Kadın, kendisine yaklaşan polisin ceza yazacağını zannederek, "Oğlum, kimsem yok; yalnız yaşıyorum. Mecburen çıktım" dedi.
Polis memuru ise "Teyzem biz sana yardımcı olmaya geldik" diyerek, yaşlı kadının elinden poşetleri alıp, evine kadar taşıdı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2021-05-04 13:23:55
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