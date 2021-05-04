Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu: “Projemiz sayesinde büyük bir sorunu ortadan kaldırıyoruz”

Alt yapı çalışmalarıyla Hendek’in kronikleşmiş sorunlarının bir bir çözüldüğünü anlatan Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “İlk düşülen ve tamamlanması acil olan projemiz sayesinde büyük bir sorunu ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Hendek’in genelinde kronikleşmiş, çözüm bekleyen altyapı sorunlarını bir bir çözen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, her yağmurda sular altında kalan Yenimahalle’de başlatılan altyapı çalışmasının haberini verdi. Mahallede altyapı olmadığı için her yağmurun çileye dönüştüğünü anlatan Başkan Babaoğlu, çalışmalara başladıklarını aktardı.

Ekiplerin D100 karayolu üzerinde bin 400’lük borularla Kuzey Kolektör hattı çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Babaoğlu, “Bin 400 çapta betonarme borular ile yaklaşık 600 metre kolektör hattı imal edilerek Kanuni Sultan Süleyman Caddesi2033 Sokak kesişimine gelinecektir. Bu kolektör hattının bağlı olduğu mevcut menfez Büyükdere Mahallesi tarafında açık kanal olarak akmaktadır. Yenimahalle’nin yağmursuyu bu bölgeye geldiğinde oluşacak debinin artmasından dolayı olumsuzlukların oluşmaması için ve açık kanal güzergahının parsellerden geçmesi sebebi ile 2 binlik betonarme borular ile kanalı imar yoluna alarak daha ileride parsel içlerinden geçmeyen kısma deşarjı yapılacaktır. Böylelikle daha güçlü ve kalıcı bir çözüm üretilmiş olacak. Servetiye ve Beştepeler Caddelerinden Orhan Gazi (Çevreyolu Caddesi)Caddesine kadar ulaşacak 600’lük yağmursuyu hattı caddelerin sağ ve solundaki sokaklara da ihtiyaç durumunda hat uzatılarak yağmursularını toplayacak şekilde bu bölgenin kolektör hattı niteliğinde olacak. İlk düşülen ve tamamlanması acil olan bu projemiz sayesinde büyük bir sorunu ortadan kaldırıyoruz. Şimdilik toplam uzunluk 3 buçuk kilometre olan bir hattan bahsediyoruz. Kolay bir iş değil, ancak biz bunu yapacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.