Sakarya’da vaka sayıları düşmeye devam ediyor Sakarya Valisi Kaldırım: “Kurallara uymanın karşılığını görmeye devam ediyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2430 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Buna göre Sakarya’da geçtiğimiz hafta 414,52 olan haftalık vaka sayısının 300,77’e düşmesinin ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Sıkı tedbirlerin ve kurallara hassasiyetle uymanın karşılığını görmeye devam ediyoruz. Sakaryamızda vaka sayıları düşmeye devam ediyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Sakarya’da, 1724 Nisan tarihinde 100 bin kişide 414,52 olan vaka sayısı 2430 Nisan tarihlerinde 300,77’e geriledi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayıları haritası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Vali Kaldırım yaptığı açıklamada, “Sıkı tedbirlerin ve kurallara hassasiyetle uymanın karşılığını görmeye devam ediyoruz. Sakaryamızda vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Müteşekkirim. Tedbirlere hassasiyetle uymaya devam edersek bayrama sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kavuşmuş oluruz” ifadelerine yer verdi.

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