Sarı Nokta ile Diyabete bağlı göz içi kanamalarına çözüm var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun babası, son yolculuğuna uğurlandı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun babası, emekli öğretmen Alaettin Işıksu geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde hayatın kaybetti. Baba Işıksu için Yorgalar Mezarlığında cenaze töreni gerçekleşti. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleşen cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, bürokratlar ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında baba Işıksu, Arifiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.