Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: “Vakalarımız son günlerde 250’nin altına kadar düştü” Haftalık vaka sayısında en çok azalan iller arasına giren Sakarya’da düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını açıkladığı iller arasında en çok azalan iller arasına giren Sakarya’da günlük vaka sayısı 250’lerin altına düştü. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Tabloya baktığımızda güzel bir değişim olduğunu görüyoruz. Vakalarımız son günlerde 250’nin altına kadar düştü. Şehirde iyi gidişat sürüyor, bu bakanlık tablolarına da yansıdı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Buna göre en çok azalma İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars'ta oldu. 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerin listesinde yer alan Sakarya’da günlük vaka sayıları 250’lere kadar geriledi. Konu ile alakalı açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Aldığımız sıkı tedbirlerden ciddi geri dönüşler aldık. Şehrin dört bir noktasında her kavşak, cadde ve sokakta uygulama noktası oluşturduk. Özellikle tam kapanma sürecinde tüm kurum ve birimlerimiz yoğun ve fedakarca çalışıyor. Karantina tedbirlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor ve ciddi işe yarıyor” ifadelerine yer verdi.

250’nin altına kadar düştü

Vali Kaldırım, “Tabloya baktığımızda güzel bir değişim olduğunu görüyoruz. Vakalarımız son günlerde 250’nin altına kadar düştü. Şehirde iyi gidişat sürüyor, bu bakanlık tablolarına da yansıdı. Marmara’da en iyi il olmaya devam ediyoruz ve Türkiye’de de vaka sayılarını en hızlı düşüren en başarılı ikinci il olduk son haftada. Ortalama sayımızı da düşürmeye devam ediyoruz. Hedefimiz sayıları olabildiğince azaltıp bayrama sağlıklı ve huzurlu bir şekilde girebilmek. Bu noktada vatandaşımızın gayreti de çok. Hep birlikte evimizde kalıp tedbirlere hassasiyetle uyar ve maske ve mesafe kuralından ödün vermezsek bunu inşallah başaracağız” diye konuştu.

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