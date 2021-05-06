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Sakarya'da günlük vaka sayıları 15 gün öncesine göre yüzde 60 azaldı Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü: “Vaka sayımız yüzde 50-60’a kadar düşmüş durumda” “Aşılamada da şuanda 300-310 bin rakamlarına ulaştık” “Önümüzdeki birkaç ay içerisinde minimum rakamlara ineceğimize inanıyorum”

İHA

Sakarya'da günlük vaka sayıları 15 gün öncesine göre yüzde 60 azaldı Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü: “Vaka sayımız yüzde 50-60’a kadar düşmüş durumda” “Aşılamada da şuanda 300-310 bin rakamlarına ulaştık” “Önümüzdeki birkaç ay içerisinde minimum rakamlara ineceğimize inanıyorum”

Sakarya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını açıkladığı iller arasında en çok azalan iller arasına girdi. Sakarya’da günlük vaka sayısında yaklaşık yüzde 60 oranında azaldığını belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, “KasımAralık ayında ki sayılara göre yüzde 50 daha düşüktü hatta 1015 gün öncesine göre baktığımızda da vaka sayımız yüzde 5060’a kadar düşmüş durumda" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Buna göre en çok azalma İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars'ta oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerin listesinde yer alan Sakarya’da günlük vaka sayıları 250'lerin altına düştüğünü belirtirken, bir sevindirici haber de İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü’den geldi. KasımAralık ayının pikine göre Mart Nisan ayında vakaların yüzde 50 oranında azaldığını dile getiren Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, 15 gün öncesine göre ise yaklaşık yüzde 60 oranında azalma olduğunu aktardı.

Vaka sayıları yüzde 50 azaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığına yaptıkları öz verili çalışmalar sebebi ile teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, “Son 1 yıldır pandeminin gidişatına baktığımızda KasımAralık ayında özellikle Sakarya çok ağır bir yük geçirdi. Fakat aldığımız tedbirler, en başta karantina tedbirlerine çok önem verdik Sayın Valimizin koordinesinde tüm vakaları karantinaya aldık. Bu bize MartNisan ayındaki pikin daha rahat atlatılmasını sağladı. KasımAralık aylarına göre hemen hemen yüzde 50 daha az vaka vardı. Aynı zamanda filyasyon çalışmaları kesinlikle olmazsa olmazdı. Bizim temaslıları izole etmemiz çok önemli çalışmaydı, arkadaşlarımız canla başla çalıştılar. Hala daha o şekildeler, şuanda iftarını yolda yapan arkadaşlarımız var, aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. Hepsine minnettarız” dedi.

Birkaç ay içerisinde minimum rakamlara ineceğimize inanıyorum
Sakarya’da vaka sayılarının büyük oranda düştüğünü belirten Öğütlü, “Bunun yanında karantina çalışmasının, normal izolasyon çalışmasının üzerinde bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Bir ara neredeyse 12 bin karantinamız vardı, şuanda tabi sayılar düştü. KasımAralık ayında ki sayılara göre yüzde 50 daha düşüktü hatta 1015 gün öncesine göre baktığımızda da vaka sayımız yüzde 5060’a kadar düşmüş durumda. Bunda da kapanmanın çok büyük bir etkisi var. Kapanmanın sonunda inşallah çok daha güzel rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. Burada diğer kurumların ve denetimlerin çok büyük etkisi oldu, şuanda çok büyük denetimler var. Denetimler, kapanma, filyasyon ekibi çalışması ve en önemlisi karantinanın etkisiyle Sakaryamız’da gerçekten önümüzdeki birkaç ay içerisinde minimum rakamlara ineceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Aşılamada da şuanda 300310 bin rakamlarına ulaştık
Aşılama hakkında konuşan Öğütlü, “Sakarya’da şimdiye kadar 100 bine yakın vakanın olduğunu görüyoruz. Aşılamada da şuanda 300310 bin rakamlarına ulaştık. Dolayısı ile Sakarya nüfusunun yüzde 25’i aşılanmış ve hastalığı geçirmiş durumda. Aşılama bu hızda devam ederse aynı şekilde yine yüzde 6070’lere ulaştığımızda bağışıklık seviyesinde o zaman zaten salgının bitme seviyesine kadar geldiğini görmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Sakarya’da tedbirlere hassasiyet yüksek
Vatandaşların tedbir ve önlemlere büyük oranda riayet ettiğini belirten Öğütlü, “Sakaryamızın tedbire uyma konusunda ki hassasiyetinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Dışarıya inanın bir kere ben maskesiz çıkmıştım, herkes bana öcü gibi bakıyordu, birden anladım ve sonrasında maskemi taktım. Bu çok güzel bir şey, herkesin şuanda bakış açısı aynı seviyede. Burada tüm kurumların katkısı, basının bu konuda çok büyük katkısı oldu. Sakarya’da ki özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyum konusunda hemen hemen çok fazla bir sıkıntı çıkmadı. Zaten uyumsuz olanlar konusunda da kolluk kuvvetlerince denetimler yapılarak, cezai işlemler uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

Yatak ve yoğun bakım sıkıntısı yaşanmadı
Tam kapanma sürecinin vakalardaki düşüşün en önemli etken olduğunu belirten Öğütlü, “KasımAralık dalgasına göre MartNisan ayındaki pandemi dalgası Sakarya’da biraz daha yani yüzde 50 kadar düşük seyretti. Bunun sebebi de en başta alınan önlemler oldu. Buradaki yatak ve yoğun bakım sıkıntısı Sakarya’da, MartNisan ayında yaşanmadı çok şükür. Şuanda vaka sayılarının düşmesi ile birlikte artık biz arkadaşlarımız ile diğer sağlık hizmetlerinde nasıl bir artırıma gidebiliriz toplantılarını yapmaya başladık. Vatandaşların tedbire uyması çok önemli ama tedbirlerin global alınması, toplu alınması en önemli tedbirler. Zaten yapılan bilimsel çalışmalarda da şu gösterilmiş; en etkili tedbir iki haftalık kapanma. Ondan sonra diğer tedbirler alınıyor. Şuan da uygulanan tam kapanmada salgının minimuma inmesinde ki en etkili yöntem” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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