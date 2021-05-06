Boya atölyesinde yangın

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Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Serdivan Beşköprü Mahallesi Çırçır Sokak'ta bulunan boya atölyesinde çıktı. Atölyede çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, statik boya sonrası metallerin kurutulduğu fırında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2021-05-06 18:43:22



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