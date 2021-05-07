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Gökyüzündeki sıralı ışıkları görenler telefonuna sarıldı Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu

İHA

Gökyüzündeki sıralı ışıkları görenler telefonuna sarıldı Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu

Sakarya’da gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık merak uyandırdı. Sakarya semalarında beliren esrarengiz sıralı ışıkları görenler şaşkınlıkları gizleyemeyen vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Türkiye’nin çeşitli noktalarında akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde görülen ışıklar merak konusu oldu. Sakarya’da da görülen sıralı ışıkları merak konusu oldu. Gökyüzündeki ne olduğu belirlenemeyen ışıklar kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşerken, ışıkları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sakaya semalarında tek sıra halinde ilerleyen çok sayıda sıralı ışığı gören vatandaşlar o anları telefonlarıyla görüntüledi.
Işık huzmelerinin, bir yıl önce de Türkiye’de de görülen, Elon Musk’un sahibi oldu SpaceX’in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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