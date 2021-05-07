SAÜ Ebelik Bölümünde panel düzenlendi

5 Mayıs Uluslararası Ebeler Günü kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde ‘Ebeliğe Yatırım Geleceğe Yatırım’ konulu panel düzenlendi.

SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 5 Mayıs Uluslararası Ebeler Günü kapsamında ‘Ebeliğe Yatırım Geleceğe Yatırım’ konulu bir panel düzenlendi. Çevrimiçi platformda yürütülen panelde, SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Aygin ve Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Başkaya açılış konuşmalarını yaptı. Düzenlenen programa Türkiye’nin çeşitli illerinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelin ilk konuşmacısı olan Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden Gör. Dr. Serap Öner, ‘Ebelik Eğitiminde Yeni Bir Gelecek: Sanal Gerçeklik’ konusunda bilgi verdi. Türkiye’de ebelik alanında ilk doktora mezunu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Bülez ise ‘Türkiye’de Ebelik Lisansüstü Eğitiminin Gelişimi ve Geleceğini’ katılımcılarla paylaştı. Katılımcıların katkı ve teşekkürlerinin ardından kapanış konuşmaları yapılarak panel sona erdi.



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