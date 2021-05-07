Serdivan’da marketler denetlenmeye devam ediyor

İçişleri Bakanlığı’nın zincir ve süper marketler dahil tüm marketlerde satışı yapılabilecek ürünlerle ilgili genelgesi kapsamında Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın zincir ve süper marketler dahil tüm marketlerde satışı yapılabilecek ürünlerle ilgili genelgesi kapsamında Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren tam kapanma sürecinde zincir ve süper marketler dahil tüm marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ve kozmetik ürünlerinin satılabileceği, parfümeri ve makyaj malzemeleri ve zücaciye kategorisindeki ürünlerin satışının yapılamayacağı bilgisi mağaza sorumluları ve satış personeli ile paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.