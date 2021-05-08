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Güven HASBAŞ/FERİZLİ(Sakarya),(DHA) - SAKARYA´nın Ferizli ilçesinde, polisin `dur´ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ters şeride girerek polisten kaçtı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Feriz ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, akşam saatlerinde bir motosiklet sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, Karasu istikametine doğru hızla ilerlemeye devam etti. Polisin takibe başlaması üzerine motosiklet sürücüsü, Ferizli çıkışındaki dönel kavşağa girerek ters yönde ilerledi. Polis ekipleri, bir süre sonra trafiği tehlikeye sokmamak adına kovalamayı bıraktı. Motosiklet sürücüsü ise arkasında oturan kişiyle birlikte ara yola girerek gözden kayboldu. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Güven HASBAŞ

2021-05-08 03:22:25



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