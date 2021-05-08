Metruk evde çıkan yangın, söndürüldü

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI'nda metruk bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Ozanlar Mahallesi Kılavuz Sokak´taki metruk bir evde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının sebebini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2021-05-08 16:35:47



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