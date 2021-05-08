Devrilen traktörden şans eseri kurtuldu Dehşete düşüren anlar cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Hendek ilçesinde fındıklık bahçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Traktörün devrilme anı saniye saniye kayda alınırken, sürücü ise meydana gelen kazadan şans eseri kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesi Kocatöngel Mahallesi’nde fındıklık bahçesinde çalışan D.T., traktörün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan traktör ise devrildi. Taklalar atarak sürüklenen traktörden şans eseri kurtulan sürücünün burnu bile kanamadı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada dehşete düşüren anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Çekilen görüntülerde, traktörüyle fındıklık bahçesine girmeye çalıştığı esnada sürücünün kontrolünü kaybetmesi, traktörün taklalar atarak fındıklık bahçesinde sürüklenmesi ve sürücünün takla atan traktörden kurtulması yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.