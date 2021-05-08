Ali Erbaş, Kadir Gecesi dua etti

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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi Sakarya´da Orhan Camii´nde dua ederek, yatsı namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya´nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii´ne geldi. Erbaş´ı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş karşıladı. Yatsı namazını kılmak için camide bulunan cemaat ile selamlaşan Erbaş, yatsı ezanının okunmasının ardından dua yaptırdı. Duanın bitmesiyle birlikte yatsı namazını kıldıran Erbaş, namaz sonrasında da dua etti. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-05-08 23:44:13



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