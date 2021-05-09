– Sakarya’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, müzik ve sirenler eşliğinde sokak sokak dolaşıp karanfiller dağıtarak ‘Anneler Günü’nü kutladı. Mutlulukları gözlerinden okunan bazı anneler gözyaşlarına hakim olamadı. Polislerin sokağa bu kez ceza için çıkmadığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Pandemi başından beri sokaklardaki denetimlerini sürdüren ve tam kapanma ile bu denetimleri sıklaştıran Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ‘Anneler Günü’nü unutmayarak, duygulandıran bir etkinliğe imza attı. Tam kapanmaya denk gelen 9 Mayıs ‘Anneler Günü’nde dışarıya çıkamayan vatandaşlar için, polis ekipleri müzik ve sirenler eşliğinde sokak sokak gezip karanfiller dağıtarak ‘Anneler Günü’nü kutladılar. Siren seslerini gören bazı vatandaşlar ceza yiyeceğiz korkusuyla evlerine yönelmek isterken, polislerin kendilerine uzattığı karanfiller ile duygulandılar. Müzik ve siren seslerini duyarak evlerinin balkonlarına çıkan, telefonları ile renkli görüntülere sahne olan etkinliği kayıt altına alan vatandaşlara da karanfiller verildi. Coşkulu etkinlikte duygulanan anneler, polis ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.



Gözyaşlarına hakim olamadı

Aldığı çiçek karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Şefika Aydoğdu, “Çok mutluyum, duygularımı ifade edemiyorum. Her şey çok güzel, teşekkür ederim. Çok güzel duygular bunlar” dedi.



Ceza yiyeceğini düşündü, karanfil ile mutlu oldu

Polisleri gördüğünde ceza yiyeceğini düşünerek korktuğunu aktaran Ayla Aygün, “Sağlık olsun öncelikle bu virüsten kurtulalım. Virüs bitse bir çocuklarıma kavuşsam. Çabuk eve gitmem lazım korkuyorum, bir de ceza almayayım. Bu çok güzel bir duygu, çok mutluyum. İlk defa çiçek veren oldu zaten hayatımda, o daha güzel bir mutluluk” diye konuştu.



"Emniyet güçlerimizi Allah başımızdan eksik etmesin"

Yasemin Yurtsever ise, “Çok mutlu oldum, duygulandım. Allah başımızdan eksik etmesin polislerimizi, emniyet güçlerimizi” şeklinde konuştu.

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