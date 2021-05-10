Erbaş: Sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum



Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kudüs´te yaşananlara tepki göstererek, Müslümanlara birlik olma çağrısında bulunup, "Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya´nın Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Orhan Camisi önünde basın açıklamasında bulunarak, İsrail´e tepki gösterdi. İsrail´in yaptığını barbarlık olarak değerlendiren Erbaş, "İşgalci terör devleti İsrail Mescid-i Aksa´ya yönelik en çirkin teşebbüsün içerisindedir. Tam bir barbarlık ve vahşetle Mescid-i Aksa´yı işgal etmeye çalışmakta, gözü dönmüş canavarlar Mescid-i Aksa´da masum Müslümanları canice katletmeye, Müslümanlara saldırmaya çalışmaktadırlar. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe karşı, masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Allah´ın, meleklerin, tüm insanların laneti zalimlerin, hainler ve işgalcilerin üzerine olsun" diye konuştu.

'HELAK OLACAKSINIZ'

Erbaş insanlığın vicdanına seslendiğini belirterek, "İşgalcilere sesleniyorum ey zalimler azgınlıkta sınırları aştınız. Tüm zalimler gibi siz de helak olacaksınız, pişman olacaksınız. Sebep olduğunuz kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak. İnsanlığın vicdanına sesleniyorum. İnsanlığın en kadim şehri yok ediliyor. İnsanlığın ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor, evleri işgal ediliyor. Ölmediğinizi gösterin. İnsanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz. Hukuk adına, özgürlük adına, insanlık adına söylediğiniz her cümle anlamını kaybetmek üzeredir. Ey Yahudiler, Hristiyanlar, çeşitli dinlerin mensupları, Kudüs´ün hatırasına ihanet ediliyor, peygamberlerin hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız. Eğer bu vahşeti engellemek içi harekete geçmezseniz Allah ve elçileri adına söyleyeceğiniz hiçbir cümlenin insanlık adında hiçbir zaman hiçbir karşılığı olmayacaktır" dedi.

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Erbaş, İslam dünyasına da seslenerek, "İslam dünyasına sesleniyorum; ey Müslümanlar, Müslümanların liderleri, önderleri hala bir araya gelmeyecek misiniz? Bir avuç azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız? Sizi vahyin şehrine karşı umursamaz kılan nedir? Masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir? Tarihin en büyük zorbalarının ve zalimlerinin bile Allah´ın mescidlerini kirletmeye gücü yetmemiştir. Elbette masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesi de galip gelecektir. Zalimler yok olacak, mescitlerde barışın ve rahmetin çağrısı, insanlığın ufkunu aydınlatmaya devam edecektir ama Kudüs'ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken, vahiyle kutsanan şehir tahrip edilirken duyarsız kalanlar, insanlık vicdanında mahkum, tarihin ve geleceğin önünde mahcup, alemlerin Rabbinin huzurunda rezil ve rüsva olacaklardır. Tüm Müslümanları ve insanlığı eliyle, diliyle, kalbiyle ve tüm imkanlarıyla Mescid-i Aksa´ya ve Kudüs´e sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

TÜM CAMİLERDE DUA EDİLECEK

Erbaş açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu uğurda şehit olan kardeşlerimize Allah´tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kudüs davasına sahip çıkmaya devam edecektir. Bugün inşallah öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden, tüm minarelerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için salalar okunacak ve dualar edilecektir."

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR

2021-05-10 13:55:09



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