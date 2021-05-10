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Sakaryaspor’un şampiyonluk hayalleri için son 5 maç Yeşil-siyahlı takım, play-off’un ilk karşılaşması için Van’a uğurlandı

İHA

Sakaryaspor’un şampiyonluk hayalleri için son 5 maç Yeşil-siyahlı takım, play-off’un ilk karşılaşması için Van’a uğurlandı

Sakaryaspor’da teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafile, playoff’un ilk karşılaşması için Van’a hareket etti. Şampiyonluk hayaliyle yola çıkan yeşilsiyahlı takımı uğurlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “İnşallah Sakaryasporumuz zorlu playoff mücadelelerinden şampiyon olarak çıkacak ve kupayı alacak” dedi.
Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. Yeşilsiyahlı takımın taraftarları, Süper Lig hasreti çekerken, tribünleri ise taraftara açık maçlarda doldurmayı ihmal etmiyor. Pandemi sebebiyle uzun süredir kapılarını taraftarlarına kapatan Sakaryaspor, 2. Lig'de verdiği mücadele sonrasında playoff’a çıktı. Playoff mücadelesinin ilk karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayan yeşilsiyahlılar, bugün Van’a hareket etti. Rüstemler Tesisleri’nde hareket eden kafileyi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ile yönetimi ve bazı taraftarlar uğurladı. Teknik heyet ve futbolcularla görüşen Başkan Yüce, ilk karşılaşmadan galibiyet sözü aldı. Takım kaptanı Oğuz Çalışkan ise takım içinde yüksek bir motivasyona sahip olduklarını dile getirerek, ilk karşılaşmadan galibiyetle dönmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerinin sözünü verdi. Teknik Direktör Serdar Bozkurt da playoff mücadelelerine hazır olduklarını dile getirdi.

Abdulaziz Solmaz: "Bu şampiyonluğu, kupayı bu şehre armağan etmek istiyoruz"
Van BBSK müsabakasına hazır olduklarını belirten başarılı futbolcu Abdulaziz Solmaz, “İkinci senem burada geçti ve gerçekten çok büyük bir camiadayız. Büyük bir takımda oynadığımızın farkındayız, çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Bu şehrin ve bizim çok büyük bir özlemimiz var. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Vanspor ile oynayacağız ama biz de Sakaryasporuz. Hiçbir zaman rakiplerin kim olduğuna bakmıyoruz, sahada bizim neler yapabileceğimiz çok önemli. Takım olarak son zamanlarda çok büyük bir ivme yakaladık. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğa odaklanmış bir takım, yönetim ve şehir var. İnşallah oradan iyi bir sonuçla gelip Sakarya’da alacağımız sonuçla beraber bir üst tura geçmek istiyoruz. Hedef şampiyonluk. Biz de bu şampiyonluğu, kupayı bu şehre armağan etmek istiyoruz” dedi.

Serdar Bozkurt: "5 tane final maçımız var, bu olaya böyle bakıyoruz"
Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt da, “Bu konuda Sakarya camiası, biz ve oyuncular da tecrübeli ve ilk maçımızı oynayacağız. Bizim 5 tane final maçımız var, bu olaya böyle bakıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı, analizlerimizi yaptık. Sadece Sakaryaspor taraftarı yanımızda olamayacak, onlardan dua bekliyoruz” diye konuştu.

"İnşallah Sakaryasporumuz zorlu playoff mücadelelerinden şampiyon olarak çıkacak"
Teknik heyet ve futbolcuları playoff ilk mücadelesi için Van’a uğurladıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Sakaryasporumuz sezon boyunca ciddi bir mücadele örneği gösterdi. Son zamanlarda yükselen performansımızla rakiplerimize gözdağı verdik. Sezon bitti ve şimdi sıra playoff’larda. Rakibimiz Vanspor. Bugün de teknik heyet ve futbolcularımızı Van’a uğurladık. Futbolcu kardeşlerimiz ve teknik heyetimizle görüştüm. Takım içinde yüksek bir motivasyon hakim. Bu motivasyon şampiyonluğa olan inancımızı daha da sağlamlaştırdı. Benim inancım tam. İnşallah Sakaryasporumuz zorlu playoff mücadelelerinden şampiyon olarak çıkacak ve kupayı alacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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