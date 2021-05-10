Hendek’te bayram hazırlıkları sürüyor

Tam kapanma sürecinde çalışmalarına aralıksız devam eden Hendek Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ramazan Bayramı öncesi temizliklerini hızlandırdı.

Ramazan ayı ve tam kapanma süresince çalışmalarına hız kesmeden devam eden Hendek Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağına rağmen Ramazan Bayramının manevi atmosferinin Hendek halkı tarafından huzurlu bir şekilde geçirilmesi adına da tüm imkanlarıyla sahadaki yerini aldı. Bu kapsamda tüm müdürlükler teyakkuza geçerek şehrin sokaklarında hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Tam kapanmaya rağmen Hendek’in bayramı güzel bir şekilde karşılaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, mahallelerde, çocuk parklarında ve tüm alanlarda ot biçme, dal budama, yıkama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren ve korona virüs sürecinde tedbiri elden bırakmadıklarını belirten Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “3 ayrı ekip şehir geneline yayılmış durumda. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin bir yandan ot biçme ve çocuk parklarının bakım çalışmalarını sürdürürken bir yanda ise akşamları köpüklü su ile köşe bucak yıkayarak şehrimizi temizleyerek dezenfekte ediyor. Ayrıca Parklar, yürüyüş yolları, cadde ve sokaklar, süpürme ve yıkama araçlarıyla temizlenirken vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı çöp konteynerleri de dezenfekte edilerek hijyen sağlanıyor. Bu zor günlerde de bizler halkımızın yanında ekiplerimizle 24 saat işimizin başındayız" dedi.

Vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapan Babaoğlu, "Alışageldiğimiz bayramlardan farklı olarak akraba, eş, dost ziyaretlerinden uzak bir Ramazan Bayramı idrak edeceğiz. Ancak sosyal mesafe aramıza mesafe koysa da gönül birlikteliğimize engel değildir. Büyüklerimizi arayıp bayramlarını kutlayalım, bayram geleneğini ve değerlerini çocuklarımıza anlatalım ve bayram heyecanını evlerimizden eksik etmeyelim. Bayramı bir fırsat olarak görmeli ve en güzel biçimde istifade etmeliyiz. Ben şimdiden tüm halkımızın ve personelimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlıklı ve mutlu nice bayramlar diliyorum” diye konuştu.

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