Play-Off yolundaki Sakaryaspor’a sağlıkçılardan destek

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Şampiyonluk hayaliyle playoff yoluna çıkan Sakaryaspor’a sağlık çalışanlarından pankartlı destek yapıldı.

Sakaryaspor, 2. Lig'de verdiği mücadele sonrasında playoff’a çıktı. Playoff mücadelesinin ilk karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayan yeşilsiyahlılar, bugün Van’a hareket etti. Şampiyonluk hayaliyle yola çıkan futbolcuları, sağlık çalışanları da unutmadı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin duvarına ‘Sağlık Çalışanları Sakaryasporumuza Başarılar Diler’ yazılı pankartla destek oldular.

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