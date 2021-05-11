SUBÜ’lü öğrencinin ‘Mono Ayak’ tasarımına ödül

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İmalat Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Tuncay Çalışkan, bir firma tarafından düzenlenen ‘Uçak Koltuk ve Parçaları Tasarım ve Mühendislik Yarışması’nda mansiyon ödülü kazandı.

SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İmalat Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Tuncay Çalışkan, bir firma tarafından düzenlenen ‘Uçak Koltuk ve Parçaları Tasarım ve Mühendislik Yarışması’nda hazırladığı ‘Mono Ayak’ tasarımı ile mansiyon ödülü kazandı. Uzun yıllardır ArGe tasarımları üzerine çalıştığını ve mevcut ayak tasarımından farklı olarak daha uygun maliyet ve kolay montaj hedeflenerek bir tasarım yaptığını kaydeden Çalışkan, “Bir sonraki yarışmada hedefim ilk 3’te yer almak. Üniversitemizin beceriye yönelik eğitim anlayışı lisansüstü düzeyde de etkisini gösteriyor. Çözüm odaklı çalışmalar yaparak iş dünyasının kronikleşmiş sorunları üzerinde çalışmak ve çıktılar ortaya koymak ayrıca bizler için de büyük kazanç sağlıyor. Ben üniversitemizin iş dünyası için büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarıma tavsiyem ise düzenlenen bu tür yarışmalara katılarak kendi yeteneklerini ve seviyelerini görmeleri” dedi.

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