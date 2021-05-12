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Yüzü ve kollarında kesikler oluşan çocuğa 70 dikiş atıldı Evde kırılan cam 13 yaşındaki çocuğu ölümden döndürdü

İHA

Yüzü ve kollarında kesikler oluşan çocuğa 70 dikiş atıldı Evde kırılan cam 13 yaşındaki çocuğu ölümden döndürdü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evdeki camın kırılması sonucu yüzü, bileği ve kollarında derin kesikler oluşan 13 yaşındaki Ömer Kayra Uludere ölümden döndü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun kolları ve yüzüne toplam 70 dikiş atıldı.
AK Parti Adapazarı İlçesi Sakarya Mahallesi Başkanı Emre Uludere’nin 13 yaşındaki oğlu Ömer Kayra Uludere ölümden döndü. Adapazarı ilçesi Sakarya Mahallesi’nde ki evlerinde bulunan camın kırılması neticesinde yüzü, bileği ve kollarında kesikler oluşan çocuk ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Uludere’nin vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan derin kesiklere 70 dikiş atıldı.
Hastanede tedavisi tamamlanan Ömer Kayra Uludere’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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