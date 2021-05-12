Tam kapanmada mezarlıklar bayram öncesi boş kaldı

Sakarya’da her yıl bayram öncesi ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmada bu sene boş kaldı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelede salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar ve bazı kısıtlamalar sebebiyle vatandaşlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Pandemi nedeniyle Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmada her yıl ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar bu sene boş kalırken, şehit aileleri kısıtlamadan muaf tutuldu. Daha önceki yıllarda özellikle Ramazan Bayramı öncesi araç ve vatandaş yoğunluğunun yaşandığı mezarlıkların boş ve sessiz olduğu görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.