Alkollü olarak geldiği hastaneyi birbirine kattı Sağlık, polis ve güvenlik ekiplerine saldıran şahıs gözaltına alındı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine alkollü olarak gelerek burada sağlık, polis ve güvenlikçilere saldırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Şahsın hastaneyi birbirine kattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs ortalığı birbirine kattı. Sağlık, polis ve güvenlik ekiplerine saldıran şahıs güçlükle etkisiz hale getirildi. Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın gözaltına alınma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.