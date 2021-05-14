Sakaryasporlu futbolcu antrenmanda baba olduğunu öğrendi

Güven HASBAŞ / ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) Misli.com TFF 2'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor´un oyuncusu Abdülaziz Solmaz, play-off çeyrek final rövanş maçı için yaptıkları antrenman sırasında baba olduğunu öğrendi.
Misli.com TFF 2'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 16 Mayıs Pazar günü sahasında Vanspor FK ile oynayacağı play-off çeyrek final 2'nci maçı hazırlıklarını Rüstemler Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekibin oyuncusu Abdülaziz Solmaz, akşam antrenmanı sırasında Sakaryaspor Kulüp Müdürü Yasin Dağcan´ın telefonuna gelen görüntülü arama ile müjdeli haberi aldı. Tecrübeli futbolcu, Trabzon´da bulunan eşi Gülsüm Solmaz´ın hastaneden verdiği haberle baba olduğunu öğrendi. Abdülaziz Solmaz, bayramda dünyaya gelen oğlunun şampiyonluk için uğur getireceğini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdulaziz Solmaz´ın telefonda eşiyle görüntülü konuşması DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2021-05-14 22:35:34
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