Sakaryasporlu futbolcu antrenmanda baba olduğunu öğrendi

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Güven HASBAŞ / ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) Misli.com TFF 2'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor´un oyuncusu Abdülaziz Solmaz, play-off çeyrek final rövanş maçı için yaptıkları antrenman sırasında baba olduğunu öğrendi.

Misli.com TFF 2'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 16 Mayıs Pazar günü sahasında Vanspor FK ile oynayacağı play-off çeyrek final 2'nci maçı hazırlıklarını Rüstemler Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekibin oyuncusu Abdülaziz Solmaz, akşam antrenmanı sırasında Sakaryaspor Kulüp Müdürü Yasin Dağcan´ın telefonuna gelen görüntülü arama ile müjdeli haberi aldı. Tecrübeli futbolcu, Trabzon´da bulunan eşi Gülsüm Solmaz´ın hastaneden verdiği haberle baba olduğunu öğrendi. Abdülaziz Solmaz, bayramda dünyaya gelen oğlunun şampiyonluk için uğur getireceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdulaziz Solmaz´ın telefonda eşiyle görüntülü konuşması DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-05-14 22:35:34



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