Sakarya’da günlük vaka sayısı yüzde 85 azaldı Sakarya Valisi Kaldırım, tam kapanma ile birlikte vaka sayılarındaki düşüşü açıkladı

Tam 153 Milyon TL! Hangi talihliye çıktı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tam kapanma döneminde şehirde günlük vaka sayılarının yüzde 85 azaldığını söyledi.

Ramazan ayının başlaması ve tam kapanma kararı ile birlikte Sakarya’da alınan sıkı tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Şehrin dört bir noktasında uygulamalar devam ederken, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından tam kapanma döneminde vaka sayısında yaşanan azalışı açıkladı. Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tam kapanma döneminde günlük vaka sayılarını yüzde 85 azaltmayı başararak 110’nun altına indirdik. Tam kapanmanın son gününde ekiplerimizin yoğun ve başarılı çalışmalarını ilimiz GAMER merkezinden takip ediyoruz. Tedbirlere hassasiyetle uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.