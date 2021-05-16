Silahlar ateşlendi, mahalleli kaçacak yer aradı İki grup arasında çıkan kavga mahalleyi karıştırdı

– Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahların ateşlendiği kavga sırasında mahalleli kabusu yaşadı. Cep telefonuyla kaydedilen korku anlarında onlarca kişinin kurşunlara hedef olmamak için kaçtığı görülürken kavgada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Adapazarı Karaköy Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce, şahıslar silah ve sopalarla birbirlerine girişti. Bağırış sesleriyle sokağa dökülen mahalleli yaşanan kavgayı ayırmaya çalıştı. Cep telefonuyla kaydedilen olay anında, tabancaların defalarca el ateşlendiği görüldü. Görüntülerde silah seslerini duyan vatandaşların, kurşunların hedefi olmamak için sağasola kaçıştığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kavga eden şahısları ayırdı. Tabanca, sopa ve kesici aletlerin görüldüğü kavgada şans eseri yaralanan kimse olmadı. Adeta kabusu yaşayan bölge halkı, ekipler kalabalığı dağıtınca rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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