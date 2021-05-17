Sakarya Nehri üzerinde tekneler ile şampiyonluk turu Beşiktaş’ın şampiyonluğunu su üstünde bayrak ve meşaleler ile kutladılar

Göztepe’yi 21 mağlup eden Beşiktaş’ın şampiyon olmasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Sakarya’nın Karasu ilçesinde de kutlamalar sürüyor. Karasulu bir grup taraftar, Beşiktaş bayrakları ve meşalelerle Sakarya Nehri’nde adeta şampiyonluk turu attı.

Karasu, görülmemiş bir şampiyonluk coşkusuna sahne oldu. Beşiktaş’ın, Göztepe’yi 21 mağlup etmesinin ardından başlayan şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Karasulu bir grup taraftar, Sakarya Nehri’nde teknelerle tur attı, meşale yaktı ve marş söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beşiktaş taraftarlarının, Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü yer olan Karasu Yeni Mahalle’de nehir boyunca atılan şampiyonluk turu, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

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