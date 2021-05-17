Fotoğraf yarışmasında başvurular sona eriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sakarya Bir Başka’ konulu fotoğraf yarışmasına katılımlar 23 Mayıs Pazar günü sona eriyor. Fotoğrafların www.sakaryabirbaska.com adresine kayıt yaptırılarak yüklenebileceği yarışmanın ödül töreni ise 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sakarya Bir Başka’ konulu fotoğraf yarışmasına katılımlar 23 Mayıs Pazar günü sona eriyor. Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin, kültürel ve sosyal yaşamının fotoğraflanacağı yarışmanın ödül töreni ise 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada fotoğraf teslim tarihine kadar çekilen fotoğrafların www.sakaryabirbaska.com adresine kayıt yaptırılarak yüklenebileceği hatırlatıldı.
Ödül töreni 21 Haziran Pazartesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Sakarya Bir Başka’ konulu fotoğraf yarışmasının şehrin değerlerini yansıtacağına yer verilen açıklamada, “Kadrajlarına Sakarya’yı alan, fotoğraflarıyla şehrimizin güzelliklerini yansıtan tüm fotoğraf sanatçılarını yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz. 23 Mayıs Pazar günü yarışmamıza son katılım tarihi. 21 Haziran Pazartesi günü ise ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Fotoğraflar son katılım tarihine kadar www.sakaryabirbaska.com adresine kayıt yaptırılarak yüklenebilir. Baskı, CD/DVD veya eposta yoluyla katılım kabul edilmeyecektir. Bir yarışmacı en fazla 5 fotoğraf gönderebilecek. Katılımın ücretsiz olarak gerçekleştirileceği yarışmanın şartnamesine ise yarışmanın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek” denildi. ‘Sakarya Bir Başka’ konulu fotoğraf yarışmasında ödüller ise; birinciye 8 bin TL, ikinciye 7 bin ve 3’üncüye ise 6 bin TL şeklinde olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.