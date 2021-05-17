SUBÜ’de bağımlılıkla mücadele ele alındı

SUBÜ Öğrenci Toplulukları Seminerlerinin ikincisi ‘Bağımlılıkla Mücadelede Bilinçli Gençlik’ başlığıyla düzenlendi. Seminerde ‘Uyuştucusu: Özgürlüğün Sonu’ sloganı ön plana çıktı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Bağımlılıkla Mücadelede Bilinçli Gençlik’ başlıklı seminer düzenlendi. Öğrenci Toplulukları Eğitim Seminerlerinin ikincisi olarak düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü’nden Öğr. Gör. Dr. Burçak Başak Yiğit gerçekleştirirken, konuşmacısı ise Yeşilay Sakarya Şubesi’nden Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Akran Eğitimcisi Erdinç Enes Odabaşı oldu.

Odabaşı’nın ‘Uyuşturucu: Özgürlüğün Sonu’ sloganıyla bir sunum gerçekleştirdiği seminerde madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlılığın olumsuz etkileri, madde kullanımının belirtileri, bağımlılığın başlangıcı ve ilerlemesi, kullanıcıların sığındığı gerekçeler, tedavi yöntemleri ve madde kullanımının getirdiği yasal sorumluluklar gibi konular ele alındı. Seminerler 24 Mayıs Pazartesi ‘Sosyal Medya Kullanımında Bilinçli Gençlik’ etkinliğiyle devam edecek.

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